Due centrocampisti coinvolti nel caso Calcioscommesse hanno concluso le loro posizioni legali. Uno di loro ha patteggiato un mese di arresti domiciliari, mentre l’altro ha pagato una sanzione di 78 mila euro. Entrambi erano accusati anche di aver promosso il match, ma le accuse sono state risolte con queste misure. Le posizioni penali sono state ufficialmente chiuse.

Il caso calcioscommesse giunge a una svolta anche dal punto di vista della giustizia penale, dopo il filone sportivo. L’inchiesta milanese che ha coinvolto diversi calciatori di Serie A si conclude con esiti diversi a seconda dei nomi in lista. Nicolò Fagioli ha patteggiato, ottenendo così uno sconto di un terzo della pena e accettando un mese di arresti con sospensione condizionale della pena. Sandro Tonali ha invece ottenuto di pagare una somma di 78.250 euro, grazie alla possibilità di convertire la pena in sanzione pecuniaria. Perché Fagioli rischiava l’arresto e Tonali ha pagato una multa Sul piano sportivo sia Fagioli sia Tonali avevano già scontato la squalifica per aver puntato, tra il 2021 e il 2023, su piattaforme non autorizzate.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fagioli patteggia un mese di arresti per il caso Calcioscommesse, Tonali invece paga e basta: 78 mila euro

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