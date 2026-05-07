Calciomercato Roma Culbreath giovane gioiello come sostituto di Celik

In casa Roma, si lavora per la prossima stagione nonostante le tensioni e l’incertezza attorno alla squadra. Tra le mosse di mercato, si parla di Culbreath, giovane calciatore che potrebbe essere preso in considerazione come possibile sostituto di Celik. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa e prepararsi alle sfide future.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Tra rinnovi ancora in bilico e nuovi innesti, la Roma continua a muoversi sul mercato e torna a guardare in casa Leverkusen per il possibile sostituto di Celik. Nonostante il clima di incertezza che si respira in casa Roma, la programmazione per la prossima stagione prosegue senza sosta. Massara resta vigile sul mercato alla ricerca di profili che possano soddisfare le richieste di Gasperini e rappresentare anche un investimento per il futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe nuovamente messo gli occhi su un giocatore del Bayer Leverkusen: dopo aver sondato il terreno per Kerin Alajbegovic, adesso è il turno di Montrell Culbreath.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Roma: novità sul fronte Celik. L’agente smentisce tutto Calciomercato Roma, rinnovo Celik: riparte la trattativa con GasperiniIn una fase di profonda ristrutturazione della rosa, la Roma potrebbe ritrovare una certezza inaspettata nel reparto difensivo proprio dove sembrava... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Idea Culbreath per la nuova Roma; La Roma fa la spesa dal Bayer: ora c’è Culbreath nel mirino; Massara, colloqui con il Bayer Leverkusen per 2 calciatori: il punto. Calciomercato Roma News | Gasperini e gli esterni: occhi su un giovanissimo di talento (oggi 7 maggio 2026)Calciomercato Roma News: Montrell Culbreath del Bayer Leverkusen è la nuova idea di Gian Piero Gasperini per le sue corsie esterne. ilsussidiario.net Calciomercato Roma: Gasp vuole il nuovo WesleyLa Roma guarda in Bundesliga per rinforzare la rosa di Gasperini nella prossima stagione. Il direttore sportivo Massara punta due giovani del Bayer Leverkusen nella speranza di ripescare un esterno ... fantacalcio.it Calciomercato Roma, Ndicka finisce nel mirino della Juventus! Evan NDicka finisce tra i possibili obiettivi della Juventus in vista della prossima estate. Gazzetta.it riporta che il difensore della Roma è in lista per sostituire Gleison Bremer, in caso di partenza - facebook.com facebook