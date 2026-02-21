Calciomercato Roma | novità sul fronte Celik L’agente smentisce tutto

L'agente di Celik ha smentito le voci su un possibile trasferimento alla Juventus, che circolavano intensamente nelle ultime ore. La notizia si è diffusa dopo alcune indiscrezioni secondo cui il calciatore turco avrebbe già raggiunto un'intesa con i bianconeri. Tuttavia, il rappresentante del difensore ha chiarito che al momento non ci sono trattative in corso e che il suo cliente rimane concentrato sulla stagione in corso con la Roma. La situazione resta quindi da seguire attentamente.

Negli ultimi giorni si è parlato di un accordo in via di definizione tra il giocatore turco e la Juventus. Attraverso una nota ufficiale, l' agente di Celik ha smentito le voci riguardo un possibile trasferimento in bianconero. Le trattative per il rinnovo rimangono in stand-by L'agente del difensore giallorosso smentisce: "Nessun pre-accordo con altri club". Il rendimento di Zeki Celik non è passato inosservato. A seguito di prestazioni convincenti sotto la guida di Gasperini, il club giallorosso ha iniziato ad intavolare una trattativa per il prolungamento del contratto del giocatore, in scadenza a giugno 2026.