Nel suo ultimo video su YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle operazioni di calciomercato del Milan, concentrandosi sulle voci riguardanti Kean. Ha affermato che il giocatore non sarà il centravanti della squadra nella prossima stagione. Pellegatti ha commentato alcune delle notizie più discusse in queste settimane, senza avanzare ipotesi o valutazioni personali.

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato nel suo ultimo video YouTube le ultime voci di calciomercato legate ai rossoneri. In particolare, si è espresso in maniera forte sul possibile arrivo di Moise Kean e sui nomi di difensori circolati nelle ultime ore. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "C'è una cosa divertente. La Gazzetta questa mattina parla di incontro di mercato con un pranzo a Milanello tra Allegri e Furlani, poi questa mattina ci è trapelata da Casa Milan che non hanno parlato di mercato. Io non credo che Allegri abbia parlato di cavalli con Furlani quindi vedete voi". LEGGI ANCHE: Allegri blinda la sua difesa: il Milan primeggia in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pellegatti non ha dubbi: “Kean non sarà il centravanti dei rossoneri”

Articoli correlati

Calciomercato Milan, i rossoneri si aggiudicano un nuovo centravanti! Sarà già pronto per la sfida contro il Cagliari?di Dario BartolucciCalciomercato Milan, i rossoneri hanno completato l’ingaggio di Niclas Füllkrug, pronto a debuttare stasera contro il Cagliari Il...

Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del...

IL SEGRETO del Milan. Gabbia FUTURO CAPITANO. Buone notizie su NKUNKU!!

Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Milan

Temi più discussi: Calciomercato Milan, Pellegatti: Allegri rimane a una condizione (ESCLUSIVA); Pellegatti svela come il Milan ha battuto l'Inter, esalta Allegri e sul suo rimpianto: Non sono i risultati; Pellegatti: Non offendo nessuno, ma Inter mi sembrava meno competitiva perché…; Calciomercato Milan, non solo Kean: la lista di Allegri per il centravanti.

Pellegatti: Per il futuro di Allegri dipende semplicemente se il prossimo anno ci sarà condivisione o noCarlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sul futuro di Massimiliano Allegri: Per il futuro di Allegri dipende semplicemente se il prossimo anno ... milannews.it

Milan, Pellegatti rilancia: Casemiro con ModricCalciomercato Milan, Pellegatti rilancia: Casemiro vuole Modric e la Champions. Operazione possibile a parametro zero. europacalcio.it

Calciomercato Milan, dal Brasile: "I rossoneri non mollano Andrè" #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Calciomercato, si infittisce il mistero Mateta: il Milan non chiuse l'operazione per il ginocchio, ma l’attaccante è già tornato convocabile Scopri di più nel primo commento! - facebook.com facebook