Durante il calciomercato estivo, il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi in lista c'è anche Alexander Sørloth, centravanti norvegese classe 1995 attualmente in forza all'Atlético Madrid. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su trattative avviate o accordi già raggiunti con altri tre attaccanti. La società segue attentamente le varie possibilità per completare il reparto.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel calciomercato estivo, ha dipinto questo scenario: Rafael Leão al Manchester United per 50 milioni di euro, oppure in cambio di soldi più una contropartita tecnica. E, in tal caso, i nomi di Manuel Ugarte, Marcus Rashford e, soprattutto, Joshua Zirkzee, potrebbero solleticare gli appetiti rossoneri. In caso di addio a Leão, ha spiegato la 'rosea', il Diavolo avrebbe i soldi per dare l'assalto al norvegese Alexander Sørloth. Il bomber classe 1995 vuole lasciare l'Atlético Madrid, dove è una riserva e strizza l'occhio ai rossoneri, che lo stanno seguendo con estrema attenzione ai fini di un suo possibile approdo a Milanello.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Sørloth strizza l’occhio ai rossoneri. In lista altri tre centravanti

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