Calciomercato Juve Tiago Gabriel osservato speciale nella sfida contro il Lecce | ma ai bianconeri serve davvero? Il focus

Da calcionews24.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita contro il Lecce, Tiago Gabriel è stato monitorato attentamente dagli osservatori della Juventus, che hanno mostrato interesse per il suo rendimento. Il giocatore del Lecce, già sotto osservazione, si è distinto per alcune caratteristiche tecniche e tattiche. La società bianconera sta valutando se il profilo possa adattarsi alle esigenze della rosa, mentre si attendono sviluppi sulle trattative di mercato legate al difensore.

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