Tiago Gabriel alla Juve | i bianconeri lo hanno visionato ma c’è una folta concorrenza su di lui Le novità e le richieste del Lecce

La Juventus ha osservato Tiago Gabriel, ma sul giocatore si registra una forte concorrenza da parte di altri club. La società bianconera ha analizzato le sue prestazioni, mentre il Lecce ha presentato alcune richieste ufficiali. Al momento, non ci sono ancora sviluppi definitivi sulla trattativa, che resta in fase di valutazione.

Tiago Gabriel alla Juve: i bianconeri lo hanno visionato ma c'è una grande concorrenza su di lui. Vediamo insieme le novità le possibili richieste del Lecce. La Juve punta i fari sul futuro della propria retroguardia e accelera per Tiago Gabriel. Secondo quanto riportato da Il Giornale, gli osservatori bianconeri avrebbero visionato il calciatore in diverse occasioni, confermando l'interesse per il promettente talento del Lecce. La concorrenza, tuttavia, è folta e agguerrita. Sulle tracce del lusitano ci sono anche Napoli e Milan, pronte a dare battaglia per assicurarsi le prestazioni del ragazzo.

