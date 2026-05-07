La sessione di calciomercato della Juventus è al centro di diverse indiscrezioni. Si parla di uno scambio tra un difensore e un attaccante, con un possibile inserimento di un centrocampista. Inoltre, si discute anche di un possibile addio di un difensore e di incontri tra le parti interessate per definire alcuni affari. La redazione segue aggiornamenti in tempo reale sulle trattative in corso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: ipotesi scambio Cardoso-Nico Gonzalez. Idea Pisilli, Bremer saluta?

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