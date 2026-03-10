Calciomercato Juve LIVE | Nico Gonzalez può tornare Locatelli rifiuta una big inglese

Sul calciomercato della Juventus si seguono con attenzione le trattative in corso: Nico Gonzalez potrebbe tornare in bianconero, mentre Locatelli ha deciso di rifiutare un’offerta da una grande squadra inglese. La redazione di JuventusNews24 aggiorna in tempo reale sulle indiscrezioni, incontri e accordi già conclusi, offrendo un quadro completo delle operazioni di mercato in atto.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, e se tornasse Nico Gonzalez? Spalletti lo rivorrebbe, cosa può succedere con l’Atletico MadridLo show di Nico Gonzalez, due gol al Metropolitano per stendere la Real Sociedad (3-2) entrando negli ultimi 36 minuti, non è passato inosservato, ma la Juve ci pensava già da qualche settimana. corrieredellosport.it

Calciomercato Juventus, ecco quanto manca per il riscatto di Nico Gonzalez all’Atletico MadridCapitolo calciomercato Juventus. Il destino di Nico Gonzalez sembrava ormai scritto lontano dall'Italia, ma le ultime dinamiche tra Madrid e Torino stanno ... news-sports.it

