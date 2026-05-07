Juventus e Roma hanno concluso un accordo di 20 milioni di euro per un trasferimento nel calciomercato. Le due squadre, storicamente rivali, sono pronte a proseguire la loro battaglia per la qualificazione alla prossima Champions League. La trattativa si è chiusa con il via libera ufficiale, aprendo così una nuova fase di mercato tra le due società.

Bianconeri e giallorossi sono pronti a dar vita ad un interessante intreccio di mercato Protagonisti di una rivalità storica, Juventus e Roma come l’anno scorso duelleranno punto a punto per qualificarsi alla prossima Champions League. Con i due pareggi contro Milan e Verona, i bianconeri hanno riaperto una corsa che sembrava ormai chiusa, riducendo a un solo punto il vantaggio sui giallorossi. (Ansa Foto) – calciomercato.it Almeno per le prossime tre settimane, i pensieri dei due club saranno focalizzati soprattutto sul calcio giocato, ma l’imminente inizio della sessione estiva (29 giugno) impone delle riflessioni anche sul calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Calciomercato Juve e Roma, si chiude a 20 milioni: via libera arrivato

CALCIOMERCATO JUVE: Deciso il Colpo Gabriel 20 MLN! Vlahovic Cacciato!

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