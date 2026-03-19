Il mercato estivo si anima con l’arrivo di Kolo Muani alla squadra di Spalletti, concluso a 20 milioni di euro. La Juventus continua a seguire con attenzione il giocatore, mantenendo vivo il desiderio di portarlo in rosa. Spalletti, invece, sembra aver trovato un accordo più rapido e definito per rinforzare la sua squadra. La trattativa tra i club si è chiusa con questa cifra, segnando un passo importante per la nuova stagione.

di Patrizio Trecca La Juventus non molla il sogno Kolo Muani, ma per Spalletti si può fare qualcosa di più. Comolli prepara il doppio colpo per l’estate. Il futuro della Juventus si scrive lungo la direttrice che collega la Continassa al Parco dei Principi. Mentre la squadra di Luciano Spalletti ha ritrovato ossigeno e sorrisi grazie ai pesanti successi su Pisa e Udinese, la dirigenza bianconera è già proiettata verso una sessione estiva che si preannuncia rivoluzionaria. Il primo tassello del mosaico riguarda il reparto avanzato, dove le certezze portano il nome di Dusan Vlahovi c, ormai prossimo a un rinnovo che lo consacrerebbe ulteriormente come perno del progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - E’ il colpo estivo di Spalletti, lo porta Kolo Muani: si chiude a 20 milioni

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