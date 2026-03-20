Calciomercato Inter Filip Stankovic potrebbe tornare in nerazzurro

Durante il calciomercato dell'Inter, si parla di un possibile ritorno di Filip Stankovic alla rosa nerazzurra. Per quanto riguarda i portieri, la società ha confermato che né Yann Sommer né Josep Martinez saranno i titolari nella prossima stagione 202627. Le decisioni sul ruolo di numero uno sono ancora da definire, mentre il mercato continua a muoversi.

Capitolo portieri. Tra le poche certezze della futura stagione 202627 il fatto che né Yann Sommer né Josep Martinez vestiranno il ruolo di numero uno della Beneamata. Eppure, per motivi diversi, uno dei due potrebbe prolungare l’avventura in nerazzurro: lo svizzero se dovesse decidere di riciclarsi come dodicesimo, lo spagnolo Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Filip Stankovic potrebbe tornare in nerazzurro Articoli correlati Non solo Aleksandar, anche il fratello Filip Stankovic può tornare all’InterNon solo Aleksandar, anche Filip Stankovic guarda con interesse a un possibile ritorno all’Inter. Calciomercato Inter LIVE: novità sul futuro di Aleksandar Stankovic, l’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro?Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, l’ipotesi tutta nuova per la porta: C’è un cognome ben noto che arriverebbe a costi contenuti; Inter, triplo colpo per l'estate: non solo Perrone nel mirino; C’è anche super Filip Stankovic a Venezia, ma è ancora dell’Inter? Tutta la verità e le cifre; L'Inter sta valutando anche il ritorno di Filip STANKOVIC. Il punto. C’è anche super Filip Stankovic a Venezia, ma è ancora dell’Inter? Tutta la verità e le cifreSuper stagione per i due fratelli Stankovic, ma l'Inter può riportare a Milano anche Filip? Tutta la verità sulla sua cessione al Venezia ... msn.com Inter, torna Stankovic: ma lo vogliono parecchi top club e il mercato dice che il suo prezzo è…Aleks di candida fortemente a ritrovare Pio Esposito come compagno di squadra, ma questa volta stabilmente in prima squadra ... msn.com Calciomercato Inter Il consiglio di Pagliuca - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com