Calciomercato Inter | nome nuovo come alternativa a Manu Koné Dirigenza pronto a ‘sacrificare’ questi giocatori per il super colpo a centrocampo

L'Inter sta valutando nuove opzioni per il centrocampo in vista del mercato estivo, considerando un possibile sostituto di Manu Koné. La dirigenza ha in programma di cedere alcuni giocatori attuali per finanziare un grande acquisto, con la strategia che coinvolge anche la rivoluzione silenziosa guidata da Cristian Chivu. La situazione riguarda sia gli acquisti che le cessioni, con attenzione alle esigenze della squadra.

Cucurella lascia il Chelsea e torna al Barcellona? «Si pensa sempre a.». L’annuncio dell’esterno spagnolo non lascia dubbi Tresoldi incanta mezza Europa: Serie A, Bundesliga e Premier League studiano il colpo in estate. Qual è il prezzo fissato dal Club Bruges Bernardo Silva ha deciso il suo futuro: sarà addio a fine stagione a zero dal Manchester City! Quando deciderà la sua prossima destinazione Satriano Getafe, accordo col Lione: delineato il futuro dell’uruguaiano! Il comunicato ufficiale Calciomercato Inter: nome nuovo come alternativa a Manu Koné. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter: nome nuovo come alternativa a Manu Koné. Dirigenza pronto a ‘sacrificare’ questi giocatori per il super colpo a centrocampo Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: In estate sarà rivoluzione! Koné il primo nome per il centrocampo. Su Palestra…di Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter, Manu Koné allontana le voci nerazzurreIn un’intervista rilasciata ai francesi di Telefoot l’obiettivo di calciomercato – dichiarato nella scorsa sessione estiva, possibile nella prossima...