Calciomercato Milan Tare intensifica il pressing su Gila | la strategia per portarlo in rossonero

Da calcionews24.com 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato del Milan vede il direttore sportivo Igli Tare impegnato nel tentativo di convincere Mario Gila a trasferirsi in rossonero. Tare ha intensificato i contatti con la Lazio e sta lavorando su diverse strategie per portare il difensore spagnolo al club meneghino. La trattativa è in fase di sviluppo e il club segue da vicino gli sviluppi.

Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra obiettivi e sogni, la lista di Allegri e Chivu Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l’estate nerazzurra. Gli scenari Caprile Cagliari, futuro in bilico: un club di Premier segue il portiere rossoblù! I dettagli Udinese, Davis: «Alla mia famiglia piace stare qui. Quindi non ho fretta di andarmene. Zaniolo? È un calciatore di livello internazionale» Thiago Motta al Tottenham al posto di Tudor? Il tecnico croato rischia l’esonero e la Juventus osserva interessata! Il motivo Tottenham, la crisi di risultati mette a rischio la panchina di Tudor: spunta un clamoroso nome per sostituirlo! Thiago Silva: «Il Porto è una famiglia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato milan tare intensifica il pressing su gila la strategia per portarlo in rossonero
© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Tare intensifica il pressing su Gila: la strategia per portarlo in rossonero

Calciomercato Milan, giorni di fuoco: Tare punta a Gila. Novità su Maignan, mentre Vlahovic…Tutte le top news della giornata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: Tare punta Gila della Lazio già a gennaio.

Calciomercato Milan, Disasi pressing per portarlo alla corte rossonera. La situazionea ttualeMercato Como, nuovo assalto a Kaiki: aumentata l’offerta ma il Cruzeiro fa muro! Le ultimissime Calciomercato Fiorentina, Richardson ai saluti:...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Milan.

Argomenti discussi: Il Milan prepara l’assalto a Jackson: possibile colpo dal Chelsea per l’estate.

calciomercato milan calciomercato milan tare intensificaGila Milan, Tare non molla il difensore per la prossima stagione! Le ultimeGila Milan, il direttore sportivo del Milan continua a seguire l’evolversi della situazione relativa al difensore spagnolo. Le ultime Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una mossa che profum ... lazionews24.com

Milan, rivoluzione in difesa: Tare lo prende in GreciaIl Milan continua la ricerca di un difensore e l'ultima idea arriva direttamente dalla Grecia: ecco tutti i dettagli ... calciomercatonews.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.