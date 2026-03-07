Calciomercato Milan Tare intensifica il pressing su Gila | la strategia per portarlo in rossonero

Il calciomercato del Milan vede il direttore sportivo Igli Tare impegnato nel tentativo di convincere Mario Gila a trasferirsi in rossonero. Tare ha intensificato i contatti con la Lazio e sta lavorando su diverse strategie per portare il difensore spagnolo al club meneghino. La trattativa è in fase di sviluppo e il club segue da vicino gli sviluppi.

Calciomercato Milan, giorni di fuoco: Tare punta a Gila. Novità su Maignan, mentre Vlahovic…Tutte le top news della giornata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: Tare punta Gila della Lazio già a gennaio. Calciomercato Milan, Disasi pressing per portarlo alla corte rossonera. La situazionea ttualeMercato Como, nuovo assalto a Kaiki: aumentata l'offerta ma il Cruzeiro fa muro! Le ultimissime Calciomercato Fiorentina, Richardson ai saluti:... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Milan. Argomenti discussi: Il Milan prepara l'assalto a Jackson: possibile colpo dal Chelsea per l'estate. Gila Milan, Tare non molla il difensore per la prossima stagione! Le ultimeGila Milan, il direttore sportivo del Milan continua a seguire l'evolversi della situazione relativa al difensore spagnolo. Le ultime Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una mossa che profum ... lazionews24.com Milan, rivoluzione in difesa: Tare lo prende in GreciaIl Milan continua la ricerca di un difensore e l'ultima idea arriva direttamente dalla Grecia: ecco tutti i dettagli ... calciomercatonews.com