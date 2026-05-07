Calciomercato dialoghi in corso con l’agente di Nkunku per la cessione | la richiesta del Milan

Il Milan ha avviato trattative con l'agente di Nkunku per discutere della possibile cessione dell'attaccante. Durante un incontro, il club ha presentato una richiesta ufficiale al rappresentante del giocatore, coinvolgendo anche Pini Zahavi, noto intermediario nel settore. Le conversazioni sono ancora in corso e non sono stati comunicati dettagli sulle cifre o sulle tempistiche. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

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Confronto diretto tra il Milan e Pini Zahavi per discutere del futuro di Critopher Nkunku. Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello sport', l’agente israeliano, a Milano negli ultimi giorni per diversi appuntamenti, avrebbe incontrato anche la dirigenza rossonera: al centro dei dialoghi soprattutto il destino dell'attaccante francese classe 1997. Il club ha deciso di inserirlo nella lista dei cedibili, con l’obiettivo di finanziare un nuovo innesto offensivo. Nonostante le suggestioni legate ad altri assistiti illustri di Zahavi come Robert Lewandowski, il focus principale del vertice è stato l’attaccante francese. Arrivato nell’estate 2025 per 37 milioni più bonus, Nkunku rappresentava l’investimento più importante dell’ultimo mercato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, dialoghi in corso con l’agente di Nkunku per la cessione: la richiesta del Milan Notizie correlate Calciomercato Milan, valutazioni in corso sul futuro di Nkunku: cessione o altra possibilità?Non sarà soltanto il campo a catalizzare l’attenzione in vista di Milan-Juventus. Calciomercato, Nkunku verso l’addio: ecco la richiesta del MilanDoveva essere uno dei colpi dell’estate rossonera, rischia di diventare una parentesi di dodici mesi. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Assocap presenta le istanze: Diritti d'immagine, dialogo costante con Figc e club, fondo di fine carriera; Calciomercato Roma - Dialoghi aperti per il rinnovo di Celik; Calciomercato Roma - Gasperini vuole i rinnovi di Celik ed El Shaarawy. Udinese, si va verso il riscatto di Zaniolo: dialoghi in corso da settimaneZaniolo protagonista a San Siro: l'Udinese è sempre più intenzionata a esercitare il diritto di riscatto per il classe '99 L'Udinese è sempre più intenzionata a esercitare l'opzione per il riscatto di ... gianlucadimarzio.com Suggestione Alaba per la difesa della Juve: il Real lo propone, ma lo scoglio è lo stipendio da 10 milioni. #Alaba #Juve #Calciomercato #RealMadrid #juventusnews24 - facebook.com facebook Calciomercato Milan: Fabrizio Romano spiega quale sia il parere della dirigenza su Lewandowski x.com