Calciomercato Nkunku verso l’addio | ecco la richiesta del Milan

Il calciomercato estivo si infiamma intorno a Cristopher Nkunku, che potrebbe lasciare la squadra dopo appena una stagione. Il Milan ha avanzato una richiesta ufficiale per il giocatore, mentre sono in corso trattative con altri club interessati. Nkunku, arrivato la scorsa estate, è al centro di diverse discussioni riguardo al suo futuro, con il suo trasferimento che sembra ormai vicino.

Doveva essere uno dei colpi dell’estate rossonera, rischia di diventare una parentesi di dodici mesi. Christopher Nkunku è vicino all’addio al Milan dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Arrivato nell’agosto 2025 dal Chelsea per 37 milioni più 5 di bonus, il francese non è mai riuscito a imporsi con continuità. I numeri della sua stagione: 6 gol in 31 presenze complessive, 5 in campionato e uno in Coppa Italia contro il Lecce, il primo con la maglia rossonera. L’ultima rete risale al 3 febbraio 2026, nel 3-0 al 'Dall’Ara' contro il Bologna. Da quel momento il rendimento è calato, fino a scivolare ai margini delle rotazioni di Massimiliano Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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