L'ultima giornata del campionato di calcio di Eccellenza si svolgerà nel pomeriggio alle 16. In questa fase finale si decideranno le posizioni per i playoff e i playout, con ancora diversi risultati da definire. Le squadre si confronteranno per ottenere le ultime qualificazioni e evitare la retrocessione, in un incontro che chiuderà definitivamente la regular season.

Ultima giornata di regular season in Eccellenza con tutti i verdetti ancora da assegnare in chiave playoff e playout. Fischio di inizio alle 16 su tutti i campi. Angelana-Pietralunghese: il big match mancato dopo la promozione conquistata domenica scorsa dall’Angelana. Al Migaghelli arriva una Pietralunghese amareggiata per la mancata promozione ma chiamata a difendere il secondo posto. Atletico Bmg-Pontevalleceppi Ripa: vincere e sperare che la Pietralunghese non vinca è l’obiettivo della Bmg per disputare i playoff, al cospetto di un Pontevalleceppi Ripa ormai retrocesso. Ellera-Tavernelle: i gialloverdi di Farsi vogliono riprendersi il terzo posto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza: il programa dell’ultima giornata. In campo alle 16: tutti i verdetti da assegnare per playoff e playout

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