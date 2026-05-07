Calcio l’Iran conferma la sua presenza ai Mondiali ad alcune condizioni

L’Iran ha ufficialmente confermato la propria partecipazione ai Mondiali del 2026, senza ulteriori dubbi. La FIFA ha comunicato che la squadra sarà presente alla competizione, che si terrà negli Stati Uniti, Messico e Canada. La selezione iraniana ha accettato di partecipare a condizione di rispettare alcuni requisiti stabiliti dall’organizzazione. La partecipazione è ora considerata confermata, senza indicazioni di possibili ostacoli o ritardi.

La presenza dell’Iran ai Mondiali del 2026, almeno ufficialmente, non è più in discussione. La FIFA ha confermato che la selezione iraniana prenderà parte alla competizione che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada, ma attorno alla partecipazione di Teheran continuano a muoversi tensioni diplomatiche, richieste politiche e inevitabili riflessi sportivi. È in questo contesto che, nelle ultime settimane, sono tornate a circolare anche le ipotesi — al momento remote — di un possibile ripescaggio dell’Italia. A chiarire la posizione iraniana è stato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, che ha ribadito la volontà della nazionale di essere presente al torneo, ponendo però alcune condizioni precise alla FIFA e ai Paesi ospitanti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, l’Iran conferma la sua presenza ai Mondiali ad alcune condizioni Notizie correlate L’Iran non vuole partecipare ai Mondiali di calcio 2026: “Non ci sono le condizioni”Nonostante le rassicurazioni di qualche giorno fa del Presidente della Fifa, Gianni Infantino, l’Iran ha comunicato, attraverso il suo ministro dello... L’Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio. Il ministro dello Sport: “Non ci sono le condizioni”L’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Infantino conferma: L’Iran parteciperà al Campionato del Mondo; Infantino: 'L'Iran parteciperà sicuramente al Mondiale'; Il presidente Fifa: l'Iran parteciperà ai Mondiali e giocherà negli Stati Uniti; Infantino conferma: L'Iran parteciperà ai prossimi Mondiali. La mia responsabilità è unire le persone. Calcio, l’Iran conferma la sua presenza ai Mondiali ad alcune condizioniLa presenza dell’Iran ai Mondiali del 2026, almeno ufficialmente, non è più in discussione. La FIFA ha confermato che la selezione iraniana prenderà parte ... oasport.it L'Iran al Mondiale per meriti sportivi: la conferma della Fifa fa felice il commissario europeo MicallefIl commissario europeo alla Cultura e allo sport parla della partecipazione della nazionale iraniana alla Coppa del Mondo ... corrieredellosport.it Niklas Süle annuncia il ritiro a fine stagione dopo l’ultimo grave problema al ginocchio. Tra Bayern, Borussia Dortmund e nazionale tedesca, il difensore lascia il calcio dopo una carriera segnata dagli infortuni e dalle occasioni sfumate. Era stato vicino a Milan - facebook.com facebook I giocatori ritirati nel 2026: Niklas #Sule dice addio al calcio a soli 30 anni #SkySport x.com