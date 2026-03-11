L’Iran ha comunicato ufficialmente che non prenderà parte ai Mondiali di calcio del 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. La decisione è stata annunciata dal ministro dello Sport del paese, che ha spiegato come non siano presenti le condizioni per la partecipazione. La scelta riguarda esclusivamente la partecipazione alla competizione internazionale di quest’anno.

L’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Questo è l’annuncio del ministro dello Sport iraniano. Ahmad Donjamali – ministro dello Sport dell’Iran appunto – ha infatti escluso la presenza della nazionale al torneo in un’intervista televisiva, nonostante l’invito arrivato dal presidente statunitense Donald Trump. A riportarlo è la Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Poiché questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza abbiamo le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo “, ha dichiarato Donjamali. Solo poche ore fa il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aveva dichiarato che Trump aveva assicurato la possibilità per la nazionale iraniana di partecipare al torneo nonostante il conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio. Il ministro dello Sport: “Non ci sono le condizioni”

