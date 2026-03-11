L’Iran non vuole partecipare ai Mondiali di calcio 2026 | Non ci sono le condizioni

L'Iran ha annunciato ufficialmente che non parteciperà ai Mondiali di calcio 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La decisione è stata comunicata dal ministro dello Sport del paese, evidenziando l'assenza di condizioni favorevoli per la partecipazione. Nonostante alcune rassicurazioni recenti del presidente della FIFA, l'Iran ha confermato la sua mancata adesione alla competizione.

Nonostante le rassicurazioni di qualche giorno fa del Presidente della Fifa, Gianni Infantino, l' Iran ha comunicato, attraverso il suo ministro dello Sport, che non parteciperà ai Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico, il prossimo giugno. La decisione è arrivata un seguito al conflitto scoppiato nel Medio Oriente nelle ultime settimane. L' IRAN AN SI AUTOESCLUDE DAI MONDIALI DI CALCIO 2026: COSA HA DETTO IL MINISTRO DELLO SPORT IRANIANO Non sono bastati i messaggi distensivi del Presidente degli Usa, Donadoni Trump, al numero uno Fifa, Gianni Infantino, su quanto fossero benvenuti gli iraniani alla prossima rassegna iridata, per far distogliere gli stessi dalla volontà di rinunciare alla loro partecipazione.