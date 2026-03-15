Calcio giovanile aggredito un arbitro in Carnia

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo, ad Amaro, un arbitro del campionato Juniores è stato aggredito durante la partita tra Cavazzo e Santamaria. La gara, prevista come una normale sfida, è degenerata in un episodio di violenza che ha coinvolto direttamente l’arbitro. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla gestione degli incontri giovanili e sulla sicurezza degli ufficiali di gara.

Pomeriggio di follia e violenza quello vissuto oggi, domenica 15 marzo, ad Amaro. Quella che doveva essere una normale sfida del campionato Juniores tra i padroni di casa del Cavazzo e il Santamaria si è trasformata in un brutto episodio di cronaca. Secondo le prime ricostruzioni, un membro dello staff della squadra locale avrebbe aggredito il direttore di gara, colpendolo violentemente al volto con una borraccia. Un gesto improvviso e ingiustificabile che ha lasciato attoniti i presenti. L'arbitro, ferito al volto, è stato accompagnato al pronto soccorso del San Michele di Gemona per ricevere le cure necessarie. L'episodio ha sollevato l'unanime condanna del mondo arbitrale, stanco di dover fare i conti con il secondo atto di violenza in questa stagione sportiva nei confronti della classe arbitrale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Il calcio giovanile, oggi. Tutti lo vedono. Molti dicono: “É sempre stato così” ma nessuno interviene realmente. C’è un ragazzo che arriva sempre in orario. Che ascolta, che fatica, che non salta mai un allenamento. Gioca a sprazzi e fa molta panchina, non per facebook