A Calatabiano, un uomo è stato arrestato nuovamente per aver violato gli arresti domiciliari e aver minacciato un anziano. Secondo quanto riferito, è stato scoperto fuori casa nonostante il divieto, e durante una perquisizione in piazza sono stati trovati oggetti che potrebbero essere stati utilizzati per le minacce. La polizia ha proceduto con ulteriori accertamenti, confermando le violazioni dei provvedimenti restrittivi.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo a uscire di casa nonostante il divieto?. Cosa ha trovato la polizia durante la perquisizione in piazza?. Perché l'aggressore ha deciso di tornare a cercare la sua vittima?. Chi ha permesso al cinquantenne di muoversi secondo la sua versione?.? In Breve Aggressione precedente avvenuta in un bar locale per presunte attenzioni alla sorella.. Carabinieri hanno sequestrato un nuovo coltello durante la perquisizione in piazza Vittorio Emanuele III.. Precedente sequestro di 6 armi bianche incluse un coltello a scatto da 33 centimetri.. Indagato denunciato per evasione, minacce e porto di oggetti atti ad offendere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calatabiano, violano gli arresti domiciliari: torna a minacciare l’anziano

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