Un uomo di 59 anni di Calatabiano, agli arresti domiciliari, è stato arrestato dopo essere uscito di casa per affrontare un uomo che considerava un rivale della sorella. Durante l’intervento, è stato trovato in possesso di un coltello. La polizia ha fermato l’uomo e ha ricostruito i suoi movimenti, che hanno violato le restrizioni imposte dalla misura cautelare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Viola i domiciliari per affrontare il presunto rivale. Nonostante fosse agli arresti domiciliari, un uomo di 59 anni di Calatabiano è uscito di casa per affrontare quello che riteneva il corteggiatore della sorella. Per questo è stato denunciato dai Carabinieri con le accuse di evasione, minacce e porto di oggetti atti ad offendere. Il precedente: aggressione con coltello. L’uomo era già stato coinvolto in un grave episodio poche settimane prima, quando aveva aggredito un 76enne colpendolo con un coltello al termine di una lite. La vittima, raggiunta in un bar, era riuscita a evitare il colpo all’addome deviandolo sulla gamba, riportando comunque ferite.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Calatabiano, evade i domiciliari e torna a minacciare un uomo: fermato con un coltello

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