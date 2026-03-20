Violano gli arresti domiciliari e l' obbligo di firma e vengono sorpresi a Vittoria vicino Ragusa denunciati

Due uomini di 40 e 44 anni sono stati denunciati a Vittoria, vicino Ragusa, per aver violato gli arresti domiciliari e l’obbligo di firma. Sono stati sorpresi mentre si trovavano fuori dalle loro abitazioni, nonostante le restrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. La polizia li ha individuati e portati in caserma per le procedure di rito.

Due uomini sono stati denunciati per violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria a Vittoria (Ragusa). I soggetti, rispettivamente di 40 anni e 44 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato durante un controllo sul territorio. L’intervento è stato eseguito dopo che gli agenti hanno notato un’autovettura sospetta, accertando che i due si trovavano fuori dal Comune dove avrebbero dovuto rispettare specifiche misure restrittive. Due arresti a Vittoria, Ragusa Accertamenti e scoperta delle misure restrittive Denuncia per violazione delle prescrizioni Due arresti a Vittoria, Ragusa Secondo quanto si legge sul sito della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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