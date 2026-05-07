calafiori e la malinconia champions casteldebole cerca nuove intuizioni

Riccardo Calafiori ha raggiunto la finale di Champions League, un traguardo che segna un momento importante nella sua carriera. Nel frattempo, il Bologna sta cercando di qualificarsi tra l’ottavo e l’undicesimo posto in classifica, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in campionato. La stagione sportiva di entrambe le squadre si intreccia in modo diverso, rappresentando tappe significative per il loro percorso.

Riccardo Calafiori in finale di Champions League, il Bologna in corsa per un piazzamento tra l’ottavo e l’undicesimo posto. C’è chi ha preso l’ascensore per salire e non si è fermato e chi ha perso il giro. E il futuro dirà se ci sarà rilancio o meno da parte di un club che è tornato sulla terra dopo aver toccato il cielo con un dito per due stagioni consecutive. La parabola di Calafiori è un esempio perfetto del sentimento della città nelle curve finali di questa stagione: orgogliosa di ciò che è stata e di un ragazzo che considera parzialmente suo, visto che sotto le Due Torri ha spiccato il volo nell’anno con Thiago Motta che ha portato alla Champions.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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