Champions | Calafiori torna in campo Arteta ha l’asso per l’Atlético

Calafiori si sta allenando con l'Arsenal in vista della partita di Champions League contro l'Atlético Madrid, in programma il 29 aprile. La squadra sta preparando la sfida dopo aver concluso le sessioni di allenamento, mentre l'allenatore ha deciso di schierare il giocatore italiano nella formazione. La partita vedrà anche Arteta affrontare un avversario con un asso a sua disposizione.

? Cosa sapere Calafiori si allena con l'Arsenal in vista della Champions contro l'Atletico Madrid il 29 aprile.. Il ritorno del difensore italiano offre a Mikel Arteta una nuova opzione tattica per la semifinale.. Il recupero di Calafiori per la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid sembra ormai un obiettivo concreto dopo l’allenamento svolto martedì con il gruppo dell’Arsenal. Il difensore, che ha limitato il proprio impiego dalla vittoria sul Sporting CP il 7 aprile, è tornato a lavorare con i compagni in vista del delicato impegno in Spagna. La disponibilità dell’internazionale italiano rappresenta una variabile tattica fondamentale per la squadra londinese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Champions: Calafiori torna in campo, Arteta ha l’asso per l’Atlético Notizie correlate Leggi anche: Calafiori beffa... l'Arsenal e Arteta rivede i fantasmi: ora il City di Pep può andare a -2 Infortunio Calafiori, Arteta sorprende tutti: «C’è la possibilità di averlo a disposizione domani». Gattuso osserva…Lecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calafiori torna ad allenarsi in vista della sfida contro l'Atlético; Arsenal receive positive Calafiori injury news before Atletico Madrid clash; Calafiori svela cosa gli hanno detto gli italiani dell'Inter su Cristian Chivu: A me piacciono le persone così; Champions League, Atletico Madrid-Arsenal: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Arsenal-Leverkusen, le formazioni ufficiali: Calafiori e Schick in panchina, torna GyokeresAlle 21 l'Arsenal sfiderà il Bayer Leverkusen nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l'1-1 dell'andata, Arteta. tuttomercatoweb.com Champions League, oltre alla Dea otto italiani in corsa per il trofeo/ Donnarumma e Calafiori i più indiziatiA chiudere l’elenco dei calciatori italiani che possono sognare nella vittoria del trofeo sono quattro giocatori divisi in due squadre, anche queste facenti parte della Premier League, due di questi ... ilsussidiario.net Psg-Bayern Monaco entra nella storia: è la semifinale di Champions con più gol di sempre. Quanto state aspettando la gara di ritorno - facebook.com facebook #PsgBayern Monaco diretta Champions League: pioggia di gol, alla fine vince Luis Enrique x.com