"> L’Inter non si nasconde, ma non si abbatte. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ha analizzato il momento della squadra a margine dell’Assemblea di Lega, tracciando un bilancio lucido tra risultati, difficoltà e prospettive future. «Siamo in un momento particolare della stagione», ha dichiarato. «Siamo primi meritatamente con sei punti di vantaggio, un risultato che forse non era nemmeno prevedibile. Siamo anche semifinalisti di Coppa Italia: direi che abbiamo centrato due obiettivi su tre». Un percorso importante, nonostante qualche rammarico: «In Champions potevamo fare meglio, ma esistono anche gli avversari, spesso imprevedibili e sottovalutati». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marotta: «Inter in calo ma niente alibi, siamo primi e ce la giocheremo fino alla fine»

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#Marotta: “Siamo meritatamente primi in classifica e in semifinale di Coppa Italia: vuol dire che abbiamo centrato 2 obiettivi su 3. Non siamo davanti a uno psicodramma. Esistono anche gli avversari imprevedibili e sottovalutati. Dobbiamo essere più forti degli x.com