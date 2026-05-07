In Calabria, sono stati assegnati solo 60 nuovi agenti alle forze dell’ordine, una cifra che ha sollevato critiche da parte delle associazioni di categoria. La distribuzione di questi agenti, infatti, rischia di non coprire adeguatamente tutti i turni necessari, lasciando alcune zone senza rinforzi. Inoltre, alcuni istituti penitenziari potrebbero rimanere privi di nuovi rinforzi a causa di cantieri ancora in corso, creando ulteriori criticità nella gestione della sicurezza.

? Cosa scoprirai Perché la distribuzione degli agenti rischia di non coprire i turni?. Quali carceri rimarranno senza alcun nuovo rinforzo dopo i cantieri?. Come influirà il piano sui pensionamenti previsti nei prossimi mesi?. Chi deve rispondere del rischio di paralisi operativa nelle strutture?.? In Breve Assegnazione 60 agenti tra 11 strutture calabresi per il 186° Corso del 23 aprile 2026.. Rossano Nuovo riceve 10 unità, Palmi 7, Paola e Vibo Valentia 5 e 3 agenti.. Castrovillari e Crotone restano escluse dal conteggio nonostante le future riaperture delle sezioni.. Il sindacato contesta la mancata gestione dei pensionamenti previsti nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, solo 60 nuovi agenti: Consipe: «È un fallimento totale»

Notizie correlate

Regione Calabria: 39 nuovi agenti rafforzano gli istituti penitenziariUn rafforzamento concreto della presenza dello Stato negli istituti calabresi L’arrivo di trentanove nuovi agenti della Polizia Penitenziaria segna...

Per le carceri abruzzesi e molisane 85 nuovi agenti, ma “solo” 2 quelli assegnati a PescaraSono 85 i nuovi agenti di polizia penitenziaria in arrivo negli istituti di pena di Abruzzo e Molise.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Polizia Penitenziaria, 60 nuovi agenti in Calabria: Consipe attacca il DAP fallimento strategico; Calabria, approvato il calendario scolastico 2026-2027: lezioni dal 15 settembre all’8 giugno; Lopetrone carica la Domotek: Dai 60 spettatori ai sogni di gloria; La Calabria alla conquista del Nord Europa: Battista Muraca lancia la sfida dal Macfrut 2026.

Lorenzin inaugura nuovi reparti di Reggio Calabria. Per i parlamentari 5 Stelle è solo propagandaI parlamentari calabresi del Movimento contestano il mancato impegno del ministro in una serie di vicende riguardanti la cardiochirurgia in Calabria (una delle attività che si inaugurano oggi). E ... quotidianosanita.it

Calabria. È scontro totale tra Ministero Salute e Regione. Il presidente Oliverio nomina i nuovi commissari di Asl e ospedali. Grillo furiosa: Atto di arroganza ...La Giunta tira dritto e nonostante gli appelli rabbiosi del Ministro della Salute per non aver coinvolto i nuovi commissari nelle scelte, ha deciso di procedere oggi alla nomina dei nuovi vertici di ... quotidianosanita.it

Anziana truffata con il raggiro del falso incidente a Catanzaro, arrestato un 43enne nel Napoletano https://www.calabrianews24.com/news/354675494406/anziana-truffata-con-il-raggiro-del-falso-incidente-a-catanzaro-arrestato-un-43enne-nel-napoletanout - facebook.com facebook

Magnifici ruderi del castello normanno di Stilo (RC) XI sec., fu una strategica fortezza a controllo di un ampio territorio fra la costa ionica e l'Aspromonte. A pianta quadrata con torri triangolari e circolari con feritoie. #Calabria #arte #beauty #Heritage #Travel x.com