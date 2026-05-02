Per le carceri abruzzesi e molisane 85 nuovi agenti ma solo 2 quelli assegnati a Pescara

Nelle carceri di Abruzzo e Molise sono in arrivo 85 nuovi agenti di polizia penitenziaria, mentre a Pescara sono stati assegnati solo due di questi. La maggior parte del personale verrà distribuita negli istituti di pena delle altre province della regione, con un incremento rispetto al passato. La notizia riguarda i recenti provvedimenti di assunzione di nuovo personale nel sistema penitenziario locale.

Sono 85 i nuovi agenti di polizia penitenziaria in arrivo negli istituti di pena di Abruzzo e Molise. Si tratta della prima di tre tranches di assegnazioni previste nel corso dell'anno, in base ad un provvedimento che ha raccolto il parere parzialmente favorevole di Cnpp-Spp (Confederazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Arrivano i rinforzi per la Questura, assegnati 2 nuovi agenti più 4 nuovi ispettoriLa Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Rimini 12 nuovi agenti più 4 nuovi... Carceri nelle Marche: arrivano nuovi agenti ad Ascoli e in provincia? Cosa scoprirai Come cambierà la sicurezza nelle carceri di Pesaro e Fossombrone? Quali sono le date delle prossime assunzioni previste per il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: ABRUZZO CELEBRA LIBERTÀ DA FASCISMO E NAZISTI, LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER IL 25 APRILE; Giacomo Passeri: spese di giustizia da pagare all’Egitto per rimpatriare il detenuto pescarese; Sequestrato ingente carico di cocaina nel carcere a Vasto, Cronaca Chieti. Bufera Pescara a rischio retrocessione, Insigne attaccato per non aver tirato il rigore. La replica durissima sui social - facebook.com facebook Bufera #Pescara a rischio retrocessione, Insigne attaccato per non aver tirato il rigore. La replica durissima sui social x.com