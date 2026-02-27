Torino-Lazio la Serie A offre la partita della tristezza | mediocrità stadi vuoti e la rabbia contro Cairo e Lotito

La partita tra Torino e Lazio, in programma domenica alle 18, si presenta come un incontro senza slancio, con stadi poco frequentati e un ritmo poco coinvolgente. La sfida, che vede due squadre in posizioni di metà classifica, si svolge tra tensioni e aspettative deluse, riflettendo un momento di stagnazione nel campionato italiano. La partita si conferma come un appuntamento che suscita più delusione che entusiasmo.

Non è una semplice partita di calcio Torino–Lazio, in programma domenica alle 18, la quindicesima contro la decima nella classifica della Serie A: è un inno alla tristezza. La mediocrità attuale e l’assenza di veri campioni non è l’unico dei problemi: ci sono due tifoserie da tempo impegnate in una vibrante protesta contro le rispettive proprietà, rappresentate dal senatore di Forza Italia Claudio Lotito e dall’imprenditore Urbano Cairo. La forma di lotta scelta dai due popoli è stata quella di svuotare gli stadi: Torino e Lazio giocano nel deserto. Il botteghino piange, come lo spettacolo che spesso offrono le due squadre. La Lazio galleggia nella zona di nessuno, il cosiddetto limbo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

