Nel cuore dell’Illinois, molto prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo nel continente americano, si sviluppava una città antica e complessa. Recenti scoperte archeologiche hanno portato alla luce fosse comuni contenenti i resti di giovani donne, sollevando nuovi interrogativi sulla popolazione e le pratiche di quella civiltà scomparsa. Le ricerche continuano per approfondire la conoscenza di questo insediamento misterioso e delle sue storie nascoste.

St. Louis, 7 maggio 2026 – Molto prima che Cristoforo Colombo raggiungesse le coste del continente americano, nel cuore di quello che oggi è l’Illinois esisteva una città immensa, sofisticata e misteriosa. Si chiamava Cahokia e, intorno al 1100 dopo Cristo, aveva una popolazione paragonabile a quella di Londra e Parigi. Poi, improvvisamente, sparì. Cahokia: la ‘Atlantide terrestre’. Per gli archeologi è una sorta di “Atlantide terrestre”. Un luogo gigantesco, avanzato e quasi dimenticato dalla storia. A pochi chilometri dall’attuale St. Louis, Cahokia rappresentava il centro più importante della cultura mississippiana, un insieme di popolazioni native che occupavano vaste aree degli Stati Uniti orientali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cahokia, la grande città perduta e il mistero delle fosse comuni piene di giovani donne

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