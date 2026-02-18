Ali Reza Arabnia | Nelle aziende italiane c’è sempre chi lotta come se l’impresa fosse la sua Giovani e donne sono i capitali su cui lavorare

Ali Reza Arabnia ha osservato che nelle aziende italiane molte persone si impegnano con passione, come se l’impresa fosse propria. Ha aggiunto che giovani e donne rappresentano le risorse più preziose su cui puntare. Durante un intervento, ha raccontato di come, in situazioni difficili, alcuni colleghi si sentano sopraffatti dalla paura, altri preferiscano fuggire, mentre altri ancora resistono e cercano di aiutare il team a superare le sfide. Arabnia ha sottolineato che, anche in momenti complicati, c’è sempre una squadra che si stringe intorno al leader per affrontare insieme le avversità.

“Quando ci sono delle difficoltà è come navigare in mare: ci sarà sempre qualcuno che si sente male e si butta per la ‘paura’, altri che scappano, altri che lottano per salvare la propria vita, però c’è sempre un gruppo che sta a fianco del capitano. Questa è una caratteristica degli italiani e delle aziende italiane, dove c’è chi lotta come se l’impresa fosse la sua. Essere il capitano di un impresa non vuol dire sempre esserne il leader, essere leader non è scontato: richiede infatti di essere consci della propria mortalità ma allo stesso tempo di lavorare per l’immortalità della propria azienda “: è il pensiero di Ali Reza Arabnia, presidente e Ceo di Gecofin Holding, protagonista nella serata di lunedì 16 febbraio del ciclo di incontri “A tu per tu con i Capitani d’impresa”, organizzato da Confindustria Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

