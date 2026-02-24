Scopri Felik | la città perduta tra i ghiacci e il mistero della neve

La scoperta di Felik, la città nascosta tra i ghiacci del Monte Rosa, è stata causata dal ritrovamento di un antico diario in un rifugio abbandonato. Il testo rivela dettagli sconosciuti sulla presenza di strutture misteriose risalenti a secoli fa, ancora parzialmente sepolte sotto la neve. La presenza di simboli strani e di resti di antiche costruzioni ha attirato l’attenzione di ricercatori e appassionati. Ora si cerca di capire cosa si nasconda ancora sotto il ghiaccio.

Tra i ghiacci del Monte Rosa si nasconde un mistero che continua a sfidare il tempo e la storia. La leggenda di Felik, una città perduta sommersa da una neve rosso sangue, riemerge grazie al libro di Stefano Motta, Felik. La città perduta del Monte Rosa. La presentazione dell'opera a Castronno, lunedì 2 marzo alle 21 presso Materia Spazio in via Confalonieri 5, promette di riaccendere l'interesse per una storia che intreccia mito e realtà, con al centro un enigma ancora irrisolto: la scomparsa del professor Adamo Tissi durante una vacanza a Gressoney. La leggenda di Felik, tramandata per secoli tra le montagne, racconta di una valle verdeggiante sommersa da una neve dal colore insolito.