Caduto un pino in via Boccaccio

Nella notte un pino si è abbattuto in via Boccaccio, all’interno di un’area verde nel quartiere delle Cure. L’albero è caduto su una strada vicina, creando disagi e interventi da parte delle squadre di emergenza. Per fortuna, non si registrano feriti o danni a persone o edifici. La zona è stata transennata per permettere l’intervento di rimozione e messa in sicurezza.

Nella notte un pino è crollato in via Boccaccio, all’interno di un’area verde nel quartiere delle Cure. Non si registrano feriti: l’albero ha colpito una cabina telefonica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale della Direzione Ambiente. La pianta, un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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