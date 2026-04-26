Pino caduto a Santa Caterina | allarme sicurezza sul verde pubblico

Oggi a Santa Caterina, una piazza di Reggio Calabria, un pino si è abbattuto sul terreno. Il Comitato Santa Caterina San Brunello ha segnalato che l’area ex Ina Casa presenta rischi legati alla sicurezza del verde pubblico. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La caduta ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità degli alberi in zona e sulla manutenzione degli spazi verdi. La situazione rimane sotto osservazione per eventuali interventi.

? Cosa sapere Un pino cade in una piazza di Santa Caterina a Reggio Calabria oggi.. Il Comitato Santa Caterina San Brunello segnala rischi per l'area ex Ina Casa.. Un grosso pino è precipitato oggi a Santa Caterina, a Reggio Calabria, in una piazza che dovrebbe riaprire tra meno di un mese, scatenando l’allarme del Comitato di Quartiere Santa Caterina San Brunello. L'evento si è verificato in condizioni meteo normali, senza tempeste o fenomeni atmosferici particolari che possano spiegare la caduta della pianta. Francesco Nicolò, presidente del comitato locale, ha evidenziato come il problema sia legato alla salute degli alberi: molti esemplari nel quartiere sono giunti a una fase vitale critica, con radici che affiorano dal terreno e non garantiscono più la necessaria stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pino caduto a Santa Caterina: allarme sicurezza sul verde pubblico Notizie correlate Santa Caterina e San Brunello in grave abbandono: il Comitato di quartiere lancia l’allarmeA questo si aggiunge un evidente deficit nei controlli sulle imprese incaricate dei servizi e dei lavori pubblici, con conseguenti disservizi,... Santa Caterina. Firmata convenzione con Croce Rossa per sicurezza territorio e gestione delle emergeSanta Caterina Villarmosa: La Croce Rossa al Fianco del Comune per una Sicilia Più Sicura Santa Caterina Villarmosa, piccolo comune della provincia... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Paura a Santa Caterina: pino crolla sulla carreggiata, il comitato chiede controlli immediati; Grosso pino crolla al suolo nella piazzetta di Santa Caterina a Reggio Calabria; Reggio Calabria, pino crolla nella piazzetta di Santa Caterina: Subito verifiche sul verde pubblico; A Bisceglie è il giorno del dolore per l’ultimo saluto ad Alicia Amoruso, la 12enne uccisa dalla caduta di un pino. Reggio Calabria, grosso pino caduto a Santa Caterina: il comitato di quartiere richiede interventi urgenti sulla sicurezza del verde pubblicoA meno di un mese dalla riapertura della piazzetta di Santa Caterina, si è verificata oggi la caduta di un pino di notevoli dimensioni. L’episodio è avvenuto in condizioni meteorologiche ordinarie, i ... strettoweb.com Grosso pino crolla al suolo nella piazzetta di Santa Caterina a Reggio Calabriaè crollato al suolo un altro grande albero. Si tratta ancora di un vecchio e grande pino, nelle aiuole della piazzetta a Santa Caterina ... ilmetropolitano.it Reggio Calabria, grosso pino caduto a Santa Caterina: il comitato di quartiere richiede interventi urgenti sulla sicurezza del verde pubblico - facebook.com facebook