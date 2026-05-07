Cadorna sanguinario? E Barbero diventa testimone in un processo per diffamazione

In un tribunale di Lecce, l'aula si è per un breve periodo trasformata in una sala di lezione, con la presenza di un noto storico che ha testimoniato in un procedimento per diffamazione. La discussione si è concentrata su accuse rivolte a una figura storica, con il pubblico presente che ha assistito a un confronto tra le parti. La testimonianza ha coinvolto anche riferimenti a termini come “sanguinario”, usati in passato per descrivere alcune figure storiche.

Un’aula del tribunale di Lecce si è trasformata, per un paio d’ore, in una sorta di aula universitaria. Perché sul banco dei testimoni è salito Alessandro Barbero, docente di Storia medievale e noto divulgatore. Tutta “colpa” di un’invettiva della sindaca di Specchia, Anna Laura Remigi, che quattro anni fa definì il generale Luigi Cadorna, in prima linea durante la Prima Guerra Mondiale, un “idiota” e un “sanguinario”. Troppo? Lo deciderà il giudice Andrea Giannone, chiamato a giudicare se quelle parole furono diffamazione – come sostenuto da un nipote di Cadorna – o meno. Intanto è toccato a Barbero, che ha scritto diversi volumi sul conflitto, fornire la sua versione davanti al giudice e alle parti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cadorna sanguinario”? E Barbero diventa testimone in un processo per diffamazione Notizie correlate Travaglio assolto in Appello a processo per diffamazione(Adnkronos) – Assolto in Appello Marco Travaglio dall’accusa di aver diffamato tre giudici siciliani per un articolo pubblicato nell’ottobre del 2013... Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro PellegriniRoma, 18 marzo 2026 – Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di Fabrizio Corona per l’accusa di diffamazione ai danni del calciatore della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Professor Barbero testimone a Lecce nel processo per vilipendio a Cadorna: Indifferente a massacri; Cadorna sanguinario, il processo alla sindaca si trasforma in una lezione sul generale. In aula il focus di Barbero; Cadorna era un imbecille, Barbero in aula come testimone; Il processo alla sindaca di Specchia si trasforma in lezione. In aula Barbero per decidere sulla memoria di Cadorna. Professor Barbero testimone a Lecce nel processo per vilipendio a Cadorna: Indifferente a massacriLo storico è comparso nel Palazzo di Giustizia di Lecce, come testimone della difesa della sindaca di Specchia che fu denunciata da un nipote del generale. La ... bari.repubblica.it Cadorna? Un idiota: il processo per diffamazione diventa storicoLECCE – Per scindere una pura descrizione dalla diffamazione, bisogna andare indietro nel tempo. Soprattutto se ad essere diffamato, secondo l’accusa, è il generale Luigi Cadorna. Ed è così che un ... trnews.it Lo storico è comparso nel Palazzo di Giustizia di Lecce, come testimone della difesa della sindaca di Specchia che fu denunciata da un nipote del generale. La politica lo definì “un sanguinario” - facebook.com facebook