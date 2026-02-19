Travaglio assolto in Appello a processo per diffamazione

Marco Travaglio è stato assolto in Appello dall’accusa di aver diffamato tre giudici siciliani. La causa risale a un articolo pubblicato nel 2013, in cui commentava le motivazioni di una sentenza che aveva assolto ufficiali coinvolti in un caso di mafia. L’accusa lo aveva accusato di aver diffamato i giudici con parole offensive. Alla fine, i giudici hanno stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. La decisione ha suscitato reazioni nel mondo giornalistico. La vicenda si conclude con questa sentenza definitiva.

(Adnkronos) – Assolto in Appello Marco Travaglio dall'accusa di aver diffamato tre giudici siciliani per un articolo pubblicato nell'ottobre del 2013 a commento delle motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo con cui erano stati assolti il generale Mario Mori e il colonnello Mauro Obinu dall'accusa di avere favorito la latitanza del boss mafioso Bernardo Provenzano. Chiudendo l'articolo, in cui sosteneva tra l'altro "i nostri eroi hanno scritto 1322 pagine, ma nelle prime 845 non parlano del reato contestato ai loro imputati, cioè la mancata cattura di Provenzano", Travaglio aveva scritto "Ah dimenticavo: gli asini volano".