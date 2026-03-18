Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro Pellegrini

Il 18 marzo 2026, il gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Fabrizio Corona con l’accusa di diffamazione nei confronti del calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento avviato in seguito alle accuse mosse dall’ex agente. Corona dovrà comparire davanti al giudice per rispondere delle accuse.

Roma, 18 marzo 2026 – Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di Fabrizio Corona per l’accusa di diffamazione ai danni del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini. Al centro della vicenda c’è un’intervista pubblicata da Corona sul sito dillingernews.it, nella quale una donna di 25 anni avrebbe accusato falsamente il centrocampista giallorosso di stalking. Nel procedimento la donna risponde anche delle accuse di calunnia e minacce. Il processo è stato fissato per il prossimo 1° dicembre davanti al giudice del tribunale monocratico. “Siamo soddisfatti di questo passaggio processuale. Una decisione che ritengo doverosa, la sede dove ora verrà approfondita questa vicenda è il dibattimento”, ha dichiarato l’avvocato Federico Olivo, legale del calciatore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione(Adnkronos) – Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione ai danni del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini.

Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini: Fabrizio Corona finisce a processo per diffamazioneIl caso giudiziario che da diversi anni vede coinvolto Lorenzo Pellegrini arriva nelle aule di Tribunale.

Fabrizio Corona: «Ho cento testimonianze contro Signorini, pronte due denunce»

Contenuti utili per approfondire Fabrizio Corona

Temi più discussi: Fabrizio Corona, a processo per l'accusa di diffamazione al calciatore Pellegrini; Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini: Fabrizio Corona finisce a processo per diffamazione; Diffamazione, Fabrizio Corona rinviato a giudizio per il caso Pellegrini; Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione.

Fabrizio Corona, a processo per l'accusa di diffamazione al calciatore PellegriniLeggi su Sky TG24 l'articolo Fabrizio Corona, a processo per l'accusa di diffamazione al calciatore Pellegrini ... tg24.sky.it

Fabrizio Corona a processo per diffamazione per la falsa accusa di stalking al calciatore Lorenzo PellegriniInsieme all'ex carcerato, pulticondannato ed imputato, rinviata a giudizio anche una escort 25enne indagata per calunnia, minacce e diffamazione nei confronti del centrocampista della Roma Calcio ... ilcorrieredelgiorno.it

«Vorrei far capire insieme a Fabrizio che cosa vuol dire parlare alla gente, non prendendola in giro». Queste le parole schiette di Claudio Lippi, che in un video condiviso da Fabrizio Corona mentre era in ospedale, ha espresso tutto il suo sostegno al lavoro s - facebook.com facebook

False accuse a Lorenzo Pellegrini, Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione #corona #diffamazione #pellegrini x.com