Oggi, sabato 2 maggio, si svolge la semifinale del Challenger 175 di Cagliari tra Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso. La partita si gioca sulla terra rossa del Sardegna Open e l’orario è stato comunicato in modo ufficiale. La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro e sarà disponibile anche in streaming. Entrambi i tennisti cercano di assicurarsi un posto nella finale dell’evento.

Oggi, sabato 2 maggio, sarà derby nelle semifinale del Challenger 175 di Cagliari. Sulla terra rossa del Sardegna Open, infatti, Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso si sfideranno per conquistare un posto nell’atto conclusivo e sarà un match ricco di significati per i due azzurri. I due tennisti italiani stanno vivendo un momento della carriera diverso e la sfida ha dei contorni particolari. Arnaldi viene da un periodo molto complicato. Un problema al piede ne ha ostacolato per mesi il rendimento ideale. Questa criticità e la sfiducia per le tante sconfitte nel 2026 hanno provocato una discesa repentina in classifica mondiale del ligure, finito addirittura fuori dalla top-100.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cadenasso-Arnaldi oggi in tv, Challenger Cagliari 2026: orario, programma in chiaro, streaming

Notizie correlate

Challenger Cagliari 2026, le semifinali saranno Cadenasso-Arnaldi e Hurkacz-BurruchagaSi sono disputati interamente nella giornata odierna i quarti di finale del Challenger di Cagliari 2026 di tennis: definite le semifinali, che...

Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tennis: Arnaldi e Cadenasso volano in semifinale a Cagliari; Challenger Cagliari, Berrettini fuori ai quarti. Avanzano Arnaldi e Cadenasso; Cadenasso-Arnaldi oggi in tv, Challenger Cagliari 2026: orario, programma in chiaro, streaming; Atp Challenger 175 Cagliari, semifinale Arnaldi-Cadenasso.

Cadenasso-Arnaldi oggi in tv, Challenger Cagliari 2026: orario, programma in chiaro, streamingOggi, sabato 2 maggio, sarà derby nelle semifinale del Challenger 175 di Cagliari. Sulla terra rossa del Sardegna Open, infatti, Matteo Arnaldi e Gianluca ... oasport.it

Favola Cadenasso: vittoria su De Jong e derby con Arnaldi in semifinale a CagliariIl giocatore ligure si esalta: vittoria in un match pazzesco contro l’olandese e semifinale raggiunta. Arriva anche l’annuncio della wild card per il tabellone principale a Roma Non dimenticherà facil ... tennisitaliano.it

Arnaldi contro Cadenasso: semifinale azzurra al Sardegna Open. In vendita i biglietti per l’edizione 2027 L'edizione 2026 del Challenger avrà un italiano in finale - facebook.com facebook

Atp Challenger 175 Cagliari, semifinale Arnaldi-Cadenasso x.com