Oggi, nel pomeriggio, un cipresso è caduto nel viale Michelangelo a Firenze, colpendo un bus in transito. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13:30 per soccorrere i passeggeri rimasti coinvolti e mettere in sicurezza l’area. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi, ma la scena ha destato timore tra chi era a bordo e nei dintorni. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di recupero e verifica.

FIRENZE – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 9 aprile 2026, dalle ore 13:30 nel viale Michelangelo a Firenze per la caduta di un cipresso che si è abbattuto su un bus di passaggio. I vigili del fuoco hanno effettuato i tagli della pianta per liberare la carreggiata in direzione piazzale Michelangelo. Sul posto anche la polizia locale per la gestione della viabilità. Momenti di paura per i passeggeri a bordo del bus, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: cade cipresso su bus nel viale Michelangelo. Paura fra i passeggeri

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