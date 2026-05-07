Cacciato dal Milan ci sono già le firme | è finita

Il rapporto tra l’allenatore e il Milan sembra essere giunto al termine, con le firme già depositate per la sua revoca. I tifosi hanno espresso pubblicamente la loro richiesta di esonero, chiedendo che la decisione venga presa senza ulteriori ritardi. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale, mentre le voci di una possibile rivoluzione nella società continuano a circolare.

Possibile rivoluzione in casa Milan con la scelta dei tifosi che va contro il rossonero: hanno chiesto il suo addio immediato Il bersaglio ormai è chiaro. Non solo la squadra, non solo i risultati. Adesso una parte del tifo del Milan punta direttamente Giorgio Furlani. La contestazione che da mesi gira tra stadio e social ha fatto un altro passo. È comparsa online una petizione contro l’amministratore delegato rossonero. Una raccolta firme vera, pubblica, che chiede di fatto la sua uscita dal club. Il messaggio è semplice, anche troppo: il ciclo è finito. Chi segue il Milan sa che questa storia non parte adesso. La frattura si è allargata piano, settimana dopo settimana.🔗 Leggi su Sportface.it

FINAL FANTASY XIV GAMEPLAY [93] Patch 4.1 - Sigmascape & Savage Kefka... e un po' di trama!

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner eliminato dal ceco Mensik L’avventura a Doha è già finita

“Tu sei fuori, è finita”. Amici 25, cacciato all’improvviso: l’allievo sconvolto dalla notizia. Cosa è successoLa puntata del 25 aprile 2026 del serale di Amici 25, condotta da Maria De Filippi, ha visto una serie di sfide tra squadre e un finale segnato...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Sassuolo – Milan 2-0: altro che miracoli, con Allegri non c’è futuro; Milan, tre stagioni di caos tra capi espiatori e cessioni: pagano tutti, tranne Furlani; Ingenuo doppio giallo di Tomori: il Milan resta in dieci dal 24' e il Sassuolo è ancora avanti 1-0.

L'enorme evento che dovrebbe ospitare Kanye West ha cacciato il controverso direttore artistico e ora deve rimettere assieme i pezzi - facebook.com facebook

Prima sospeso. Ora #Atm lo ha cacciato. Licenziato per aver difeso delle ragazze da un gruppo di maranza nella metro a Milano. E ora #IlarioEsposito si ritrova senza stipendio. Con quattro figli da mantenere. Licenziato per aver fatto il proprio lavoro. Fate schi x.com