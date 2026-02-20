Sinner eliminato dal ceco Mensik L’avventura a Doha è già finita
Jannik Sinner ha perso contro il ceco Mensik ai quarti di finale a Doha. La partita è durata tre set, con Sinner che ha avuto difficoltà a controllare il gioco. Mensik ha approfittato di alcuni errori dell’italiano per ottenere la vittoria. L’azzurro, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, non riesce a superare questo ostacolo nella fase a eliminazione diretta. La sconfitta interrompe bruscamente il suo cammino nel torneo, lasciando aperte molte domande sul suo stato di forma. La competizione prosegue senza di lui.
Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Jannik Sinner al torneo di Doha. L’italiano, numero due al mondo, è stato sconfitto in tre set da Jakub Mensik. E’ la seconda sconfitta in due tornei nel 2026, prima il ko con Djokovic nelle semifinali degli Australian Open e adesso questo imprevisto incidente di percorso in Qatar. Il cecop classe 2005 è considerato un astro nascente del tennis, destinato ad inserirsi nella lotta tra i due fuoriclasse Sinner e Alcaraz. Ma la partita di Doha dà l’impressione di essere un’occasione perduta per Sinner anche se Mensik ha servito molto bene e ha dimostrato grande potenza nei colpi da fondo campo sia con il dritto che con il riovescio. 🔗 Leggi su Panorama.it
