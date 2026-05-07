A Roma, tre giovani sono stati denunciati per aver compiuto almeno cinque aggressioni nella zona di Termini, alcune delle quali si sono svolte di notte e hanno coinvolto l’uso di uno sfollagente. Durante le indagini sono stati sequestrati alcuni materiali, tra cui un volume scritto da Adolf Hitler. Le autorità hanno avviato le procedure legali per chiarire i fatti e identificare eventuali responsabilità.

Denunciati tre giovani per aggressioni a sfondo razziale nella zona della stazione Termini a Roma: i ragazzi, appartenenti a un’organizzazione di estrema destra, sono stati individuati e accusati di aver compiuto almeno cinque aggressioni armati di sfollagente telescopico, con l’obiettivo di colpire cittadini stranieri e senza fissa dimora. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via dopo la denuncia presentata da un cittadino nigeriano presso il Compartimento di Polizia ferroviaria di Roma Termini. Gli investigatori della Digos hanno quindi analizzato le immagini di videosorveglianza della zona, riuscendo a ricostruire una sequenza di almeno cinque aggressioni avvenute nella stessa notte.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Caccia notturna" razzista con sfollagente a Roma contro gli stranieri, tre denunciati: sequestrato Mein Kampf

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