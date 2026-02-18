Odio per le donne passione per l'estrema destra e le armi | chi è l'altro cecchino che uccideva a Sarajevo
Proseguono le indagini della Procura sul caso dei "safari umani a Sarajevo". Nell'ambito dell'inchiesta spunta il profilo di un altro "cecchino" italiano indagato. È un piemontese di 65-70 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ex camionista 80enne indagato a Sarajevo per aver partecipato a safari umani: «Cecchino di estrema destra»Un ex camionista di 80 anni di San Vito al Tagliamento è finito sotto inchiesta.
Argomenti discussi: Il reato di femminicidio e l’attività di contrasto alla violenza nei confronti delle donne; Donne in cammino per la pace per le strade di Brescia; Zoc**la, ti auguro stupri e violenze, la senatrice Barbara Floridia vittima dell'odio social; Shahrbanoo Sadat: Il mio film per noi donne afghane.
"Non toccate mio figlio" Era apparsa in diretta tv dopo la vittoria della medaglia d'oro con suo figlio tra le braccia e mai avrebbe pensato che si sarebbe ritrovata travolta dall'odio e dalle critiche soprattutto fatte da donne. Lo sfogo di Francesca Lollobrigida dopo facebook