Odio per le donne passione per l'estrema destra e le armi | chi è l'altro cecchino che uccideva a Sarajevo

18 feb 2026

Proseguono le indagini della Procura sul caso dei "safari umani a Sarajevo". Nell'ambito dell'inchiesta spunta il profilo di un altro "cecchino" italiano indagato. È un piemontese di 65-70 anni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Ex camionista 80enne indagato a Sarajevo per aver partecipato a safari umani: «Cecchino di estrema destra»Un ex camionista di 80 anni di San Vito al Tagliamento è finito sotto inchiesta.

