Sono aperte le candidature per la gara dedicata alla Capitale Rurale 2026, rivolta ai borghi con meno di 15.000 abitanti. I comuni interessati possono presentare la propria candidatura per ottenere il riconoscimento e partecipare alla selezione. La decisione finale sarà influenzata anche dal giudizio dei turisti, che potranno esprimere le proprie preferenze durante il processo. La selezione si focalizza su territori con caratteristiche rurali e patrimonio storico.

? Cosa scoprirai Quali comuni sotto i 15.000 abitanti possono presentare la candidatura?. Come influenzerà il voto dei turisti la scelta del vincitore?. Perché i borghi già premiati hanno avuto successo in passato?. Cosa deve dimostrare un territorio per diventare Capitale Rurale?.? In Breve Scadenza candidature fissata per il 5 luglio 2026 per i comuni interessati.. Partecipazione limitata ad amministrazioni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.. Vincitori precedenti sono Pescasseroli nel 2024 e Rotonda nel 2025.. Votazione finale affidata alla community di viaggiatori tramite piattaforma online.. Le candidature per l’edizione 2026 della Capitale Rurale Italiana sono ufficialmente aperte, con la possibilità di presentare la proposta fino al 5 luglio 2026 per vincere il prestigioso riconoscimento promosso da Feries.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia alla Capitale Rurale 2026: aperte le candidature per i borghi

Notizie correlate

Sono aperte le candidature per EURegionsWeek 2026: come partecipareEURegionsWeek 2026: cos’è, come funziona e come partecipare al principale evento europeo sulle politiche regionali e urbane a Bruxelles La European...

Maker Faire Rome 2026: aperte le candidature per innovatori e startup? Cosa scoprirai Come possono le startup ottenere uno spazio espositivo gratuito al Gazometro? Chi sono gli studenti coinvolti nella collaborazione...

Altri aggiornamenti

Capitale Rurale Italiana 2026: al via le candidature per premiare i comuni virtuosi e il turismo sostenibileVARESE, 7 maggio 2026-Il progetto Capitale Rurale Italiana giunge alla sua terza edizione consecutiva, aprendo ufficialmente le candidature per il 2026. Promossa da Feries, società leader nella ricett ... varese7press.it

Poppi può diventare capitale rurale. Il Casentino in corsa per il titoloIl paese-gioiello in lizza per un riconoscimento nazionale: il borgo che incanta i turisti dove storia, paesaggio e spiritualità si incontrano. Il Comune diventa finalista grazie a bellezza e ... lanazione.it