Sono aperte le iscrizioni per EURegionsWeek 2026, l’evento principale dedicato alle politiche regionali e urbane in Europa, che si svolgerà a Bruxelles. La settimana europea offre una piattaforma per incontri, presentazioni e discussioni tra rappresentanti regionali, cittadini e organizzazioni. Le candidature possono essere inviate per partecipare come relatori, partecipanti o anche come organizzazioni ospitanti, con scadenze e procedure specifiche disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

EURegionsWeek 2026: cos’è, come funziona e come partecipare al principale evento europeo sulle politiche regionali e urbane a Bruxelles. La European Week of Regions and Cities – meglio conosciuta come EURegionsWeek – è il principale appuntamento europeo dedicato alle politiche regionali e urbane. Ogni anno richiama a Bruxelles migliaia di amministratori, professionisti, associazioni e stakeholder per discutere sviluppo territoriale, fondi europei e innovazione. L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente rilevante, con un focus su coesione, sostenibilità e trasformazione digitale. Ma come funziona davvero questo evento? E soprattutto: come si può partecipare? Cos’è EURegionsWeek e perché è importante.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sono aperte le candidature per EURegionsWeek 2026: come partecipare

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