Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto gli appelli riguardanti i debiti sui terreni a Butera, stabilendo che i proprietari non possono più chiedere pagamenti già effettuati. La decisione si basa sul fatto che le somme versate in passato non possono essere contestate a questo punto. La sentenza chiude così una lunga disputa tra le parti coinvolte, confermando l’orientamento del tribunale amministrativo.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto la difesa a bloccare le richieste dei proprietari? Perché i pagamenti già ricevuti non possono essere contestati ora? Quali prove hanno permesso di dichiarare la prescrizione dei debiti? Cosa accadrà alle casse comunali dopo questa sentenza definitiva??? In Breve Difesa legale affidata all'avvocato Girolamo Rubino per proteggere il bilancio comunale. Richieste dei privati superavano il termine decennale previsto dalla legge. Pagamenti già ricevuti considerati .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Butera, il CGA respinge gli appelli: stop ai debiti per i terreni

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