La Flc Cgil del Trentino ha presentato una proposta all’assessorato dell’istruzione per intervenire in modo preventivo sulle lacune scolastiche. La richiesta riguarda un cambio di metodo nella gestione dei debiti formativi, con l’obiettivo di intervenire durante l’anno scolastico anziché aspettare la fine dei corsi. La proposta mira a ridurre le differenze di livello tra gli studenti e a migliorare l’efficacia degli interventi.

La Flc Cgil del Trentino chiede un cambio di paradigma nella gestione delle lacune scolastiche, proponendo all’assessorato dell’istruzione di intervenire preventivamente durante l’anno anziché attendere il termine dei corsi. L’obiettivo è modificare il Disegno di Legge Provinciale n° 75 per garantire che gli studenti concludano l’obbligo formativo senza debiti da sanare. Raffaele Meo, segretario provinciale del sindacato, ha presentato questa proposta per superare un sistema basato sulla riparazione dei deficit. L’idea è quella di programmare le difficoltà del percorso di studi, intercettando i problemi nel momento in cui sono più facili da risolvere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop ai debiti scolastici: il piano per azzerare le lacune subito

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