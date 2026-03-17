A Bologna, il procedimento di sfratto di Alessandra, una madre single di 39 anni con una bambina di tre anni, è stato rinviato. La donna si trova in una situazione di incertezza riguardo alla sua casa, mentre il processo legale prosegue. L’udienza si è svolta oggi in tribunale e la decisione è stata spostata a una data successiva.

Bologna, 17 marzo 2026 – Continua l’odissea di Alessandra, 39 anni, mamma single, con una figlia di tre anni. Su di lei pende la richiesta di sfratto avanzata dal proprietario di casa. Così prosegue la protesta di Adl Cobas e i municipi sociali in via San Carlo per salvare lei e la bimba dalla disdetta. Sfratto rinviato al 21 aprile. Il video dell'attivista Rinvio dello sfratto al 21 aprile. L’ufficiale giudiziario, alla fine, ha stabilito un rinvio dello sfratto al 21 aprile. Si tratta una situazione difficile di emergenza abitativa e del terzo rinvio da ottobre 2025, mese in cui peraltro è scaduto il contratto di locazione. Periodo anche in cui è stato convalidato lo sfratto dopo l’udienza dell’estate scorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfratto rinviato in via San Carlo a Bologna per Alessandra, mamma single con una figlia di 3 anni

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