A Crotone sono state indagate dieci persone, tra cui pubblici ufficiali e un avvocato, con l’accusa di favorire l’immigrazione clandestina. Le indagini hanno portato al coinvolgimento di questi soggetti nel procedimento giudiziario, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui motivi delle accuse. Il procedimento è attualmente in corso e le persone coinvolte sono state iscritte nel registro degli indagati.

In seguito a una complessa indagine condotta dalla Polizia di Stato di Crotone, dieci soggetti risultano indagati per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e reati contro la pubblica amministrazione. L’operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha portato alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei presunti responsabili. Le indagini Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata portata avanti dagli uomini della DIGOS di Crotone e si è sviluppata attraverso una lunga e articolata serie di accertamenti. Gli investigatori hanno fatto ricorso a intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, oltre a numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Crotone, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: coinvolti pubblici ufficiali e avvocato, 10 indagati

